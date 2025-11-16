به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان گفت:به مناسبت روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی،رزمایش روز بدون حادثه رانندگی با مشارکت راهداری ،پلیس راه و دستگاههای امدادی استان در جاده های استان برگزار شد.



عارف امرایی افزود:ارتقای سطح هماهنگی بین بخشی دستگاه های عضو کمیته ایمنی حمل و نقل جاده ای و افزایش ضریب ایمنی تردد در جاده های استان از اهداف برگزاری این رزمایش است.

سرهنگ یدالله نادری سرپرست پلیس راه لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی رانندگی گفت:رانندگان و همه ی کاربران جاده ای برای پيشگيری از حوادث احتمالی با رعایت و مقرارت راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئنه در جاده ها تردد کنند.

