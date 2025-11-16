پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی امنیتی فرماندار یزد: با اجرای طرح ساماندهی واحدهای جمعآوری ضایعات، فعالیتهای غیرمجاز این صنف به شکل قابلتوجهی کاهش یافته و آمار سرقتهای خرد روند نزولی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معلم در گفتوگو با خبر ۲۰ شبکه یزد از پیشرفت چشمگیر طرح ساماندهی واحدهای ضایعاتی سطح شهر خبر داد و گفت: طرح انتقال ضایعاتیها به خارج از شهر با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۶ هیئت دولت و تکلیف وزارت صمت برای ایجاد شهرکهای اختصاصی مشاغل مزاحم اجرا شده است.
او افزود: با توجه به نارضایتی گسترده شهروندان از فعالیت واحدهای جمعآوری ضایعات در داخل شهر، پهنهای به وسعت حدود ۳۰ هکتار برای ایجاد شهرک ضایعات تعیین شده که با مشارکت بخش خصوصی از بهمنماه سال گذشته فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
معلم با اشاره به اینکه از این پس هیچ واحد مرتبط با ضایعات مجاز به فعالیت در سطح شهر نیست، افزود: واحدهای فعال در این شهرک بهطور مستمر مورد نظارت قرار میگیرند و به کارگیری اتباع یا خرید اموال مشکوک به سرقت در آنها بهشدت ممنوع است.
او بیان کرد: در گذشته، بدون ساختار برخی افراد باعث ایجاد زمینه خرید و فروش غیرقانونی ضایعات و در نتیجه افزایش سرقتهای خرد در سطح شهر میشد، اما اکنون با ساماندهی جامع این صنف، بسیاری از واحدهای غیرمجاز از چرخه فعالیت خارج شدهاند و آمار تخلفات و جرائم مرتبط کاهش محسوسی داشته است.
معاون فرماندار یزد گفت: بر اساس آمار، در ششماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد کاهش قابل توجه سرقتها در شهرستان یزد هستیم و این نتیجه مستقیم نظمبخشی به فعالیت واحدهای ضایعاتی است.
او در پایان از همکاری و اهتمام دادستانی محترم، پلیس اماکن و سازمان مشاغل شهری شهرداری یزد در پیشبرد این طرح قدردانی کرد.