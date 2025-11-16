مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در احکامی جداگانه، مدیران عامل جدید شرکت‌های ملی مناطق نفت خیز جنوب و حفاری ایران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بورد، مدیر عامل شرمت ملی نفت ایران، در حکمی رامین حاتمی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منصوب کرد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایرا از جمله سوابق رامین حاتمی است.

همچنین بورد، در حکمی مرتضی فولادی را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد. ناظر عملیات حفاری و سرپرست میدانی پروژه‌های چاه‌های نفت و گاز، معاون عملیات سازمان حراست وزارت نفت و مدیر عملیات کنترل فوران چاه‌های نفت و گاز خشکی از سال ۱۳۹۹ از جمله سوابق فولادی است.

پیش از این ابراهیم پیرامون و مهران مکوندی مسئولیت مدیر عاملی شرکت‌های ملی مناطق نفت خیز جنوب و حفاری ایران را برعهده داشتند.