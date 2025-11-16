دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حدود پنج هفته اخیر ده‌ها میلیون دلار اوراق بدهی شرکتی و شهرداری خریده و حجم سرمایه‌گذاری‌های مالی خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ به نقل از خبرگزاری رویترز؛ افشای اسناد دفتر اخلاقیات دولت آمریکا نشان می‌دهد ترامپ از ۲۸ اوت تا ۲ اکتبر بیش از ۱۷۵ خرید مالی انجام داده است. میزان دقیق این خرید‌ها اعلام نشده اما ارزش حداکثری آنها از ۳۳۷ میلیون دلار فراتر می‌رود.

این گزارش افزود که بخش عمده دارایی‌های ذکرشده در این افشاگری شامل اوراق بدهی صادر شده از سوی شهرداری‌ها، ایالت‌ها، شهرستان‌ها، نواحی مدارس و دیگر نهاد‌های مرتبط با سازمان‌های عمومی است.

در ادامه آمده است که سرمایه‌گذاری‌های جدید ترامپ چندین صنعت را پوشش می‌دهد؛ صنایعی که یا قبلاً از سیاست‌های دولت او سود برده‌اند یا اکنون در حال بهره‌برداری از تغییرات مقرراتی مانند کاهش نظارت‌های مالی هستند.

اوراق شرکتی خریداری‌ شده توسط ترامپ شامل اوراق شرکت‌های تراشه‌ساز مانند «برادکام» و «کوالکام»، شرکت‌های فناوری مانند «متا»، فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند «هوم‌دیپو» و «سی‌وی‌اس»، و همچنین بانک‌های وال‌استریت از جمله «گلدمن‌ساکس» و «مورگان استنلی» است.

در ادامه آمده است که خرید‌های اواخر اوت ترامپ شامل اوراق بانک «جی‌پی مورگان» نیز بوده است؛ بانکی که ترامپ روز جمعه خواستار تحقیقات وزارت دادگستری درباره ارتباطات آن با جفری اپستین شده بود.

«جی‌پی مورگان» قبلاً گفته که از روابط گذشته خود با اپستین ابراز تأسف می‌کند.

ترامپ همچنین پس از آنکه دولت آمریکا تحت هدایت او سهامی از شرکت «اینتل» خریداری کرد، اقدام به خرید اوراق این شرکت کرده است.

در ادامه آمده است که کاخ سفید هنوز درباره این افشاگری جدید واکنشی نشان نداده است. دولت پیش‌تر گفته بود که ترامپ همچنان افشاگری‌های الزامی مربوط به دارایی‌هایش را ارائه می‌کند، اما مدیریت پرتفوی او توسط یک نهاد مالی ثالث انجام می‌شود و او و خانواده‌اش در آن نقشی ندارند.

این گزارش اضافه کرد، ترامپ که پیش از ورود به سیاست در حوزه املاک ثروتمند شده بود، قبلاً اعلام کرده شرکت‌هایش را در قالب یک صندوق امانی تحت نظارت فرزندانش قرار داده است.

در ادامه آمده است که اسناد ماه اوت نشان می‌دهد ترامپ از زمان بازگشت به ریاست‌جمهوری در ۲۰ ژانویه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار اوراق بدهی خریداری کرده است.

همچنین افشای سالانه او در ماه ژوئن نشان می‌دهد درآمد‌های تجاری او همچنان مستقیماً به او می‌رسد و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تضاد منافع ایجاد کرده است.

رویترز در پایان نوشت که بر اساس محاسبات رویترز، مجموع دارایی‌های گزارش‌شده ترامپ در افشای ماه ژوئن دست‌کم ۱.۶ میلیارد دلار بوده و درآمد او از حوزه‌های مختلف، از رمزارز‌ها و املاک گرفته تا مجوز‌ها و دیگر فعالیت‌ها، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.