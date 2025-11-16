در اقدامی فرهنگی، تابلو‌های تصویری شهدای سرابباغ در خیابان‌ها، بلوار‌ها و کوچه‌های این شهر نصب شد تا فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش ترویج یابد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «رئوفی» شهردار سرابباغ، هدف از نصب این تابلو‌ها را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و گفت: تمثال ۸۰ شهید از شهدای گرانقدر این شهرستان با هزینه حدود ۳۰۰ میلیون تومان از اعتبارات فرهنگی شهرداری سرابباغ نصب شده است.

همچنین «مردانی» مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران آبدانان نیز بیان کرد: تابلو‌های ۲۲۲ شهید دوران دفاع مقدس در خیابان‌ها و معابر شهر آبدانان در بخش سرابباغ نصب خواهد شد تا یاد و خاطره شهدا زنده نگه داشته شود.