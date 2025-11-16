به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در چارچوب این رقابت‌ها تیم جوانان آبیدر در ورزشگاه استقلال سنندج در حالی که با یک گل از حریف خود عقب بودند با نمایش یک بازی خوب توانستند دو گل وارد دروازه حریف خود کنند و جلو بیفتند.

اما در دقایق پایانی تیم ملوان انزلی به گل رسید تا دو تیم در یک بازی زیبا و جذاب به نتیجه مساوی ۲ بر ۲ دست یابند.

تیم آبیدر سنندج با ۲ برد، سه مساوی و سه باخت و با ۹ امتیاز دررده هفتم جدول رده بندی قرار دارد و با تیم صدر نشین پنج امتیاز اختلاف دارد.

تیم آبیدر سنندج در هفته دهم این رقابت‌ها به مصاف تیم پیام انتظار بجنورد خواهد رفت.