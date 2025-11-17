به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خوانسار، عملکرد برداشت زعفران را در این شهرستان ۱۰ کیلوگرم در هکتار برشمردو گفت: ۵۲هکتار از زمین های کشاورزی روستاهای خوانسار در غرب اصفهان زیرکشت زعفران است.

مردانی، ده روستای این شهرستان را زیر کشت زعفران بیان و پیش بینی کرد امسال حدود ۴۸۰ کیلوگرم زعفران در شهرستان خوانسار برداشت و روانه بازار های ایران شود.

هرچند زعفران این منطقه به علت اختلاف دما ، طبیعت کوهستانی ، آبیاری با آب قنات ، رنگ وعطر مناسبی دارد اما در بازارهای کشورمان چندان که باید شناخته شده نیست.

این روز ها که فصل برداشت طلای سرخ در خوانسار است دستان ۸۰۰ نفر از اهالی مردم زحمتکش روستایی ارغوانی می شود تا طعم دسترنج خود را بچشند و نانی برسر سفره های خود ببرند و شکر گزار این نعمت خدایی باشند.

زعفران محصولی کم آب بر و مناسب مناطق کویری و خشک است و منبع درآمد خوبی دارد.

مردم ایران از این محصول در فراورده های غذایی استفاده می کنند‌و‌جایگاه خاصی در سبد غذایی ایرانی ها دارد.

چای زعفرانی در این هوای سرد و پاییزی هزار رنگ خوانسار همراه با کیک و کلوچه های محلی برای هر مسافری که از خوانسار دیدن می کند لذت بخش است .