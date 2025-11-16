تکواندوکار وزن منفی ۷۰ کیلوگرم بانوان ایران در دیدار پایانی بازی های همبستگی اسلامی مقابل نماینده ازبکستان شکست خورد و صاحب نشان نقره شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان امشب یک شنبه ۲۵ آبان، مدال نقره وزن منفی ۷۰ کیلوگرم بانوان به یلدا ولی‌نژاد از ایران رسید.

ولی نژاد در حالی نتیجه این مسابقه را در دو راند پیاپی واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود.

یلدا ولی‌نژاد راند نخست این مسابقه را با نتیجه دو بر صفر عقب بود، اما با یک ضربه سه امتیازی نماینده ایران را به مسابقه برگرداند؛ در ادامه اوزادا سابریجوانا تکواندوکار ازبکستانی به حملاتش ادامه تا راند اول را ۹ بر ۳ برنده شود.

در راند دوم یلدا ولی‌نژاد سعی کرد مقابل حملات حریف با برنامه مقاومت کند که تا لحظه آخر این راند هم موفق بود و توانست این راند را ۸ به ۷ برنده شود.

راند سوم این مسابقه حساس تا لحظه آخر به جنگ یلدا ولی‌نژاد با این تکواندوکار ازبک ادامه داشت، اما نتیجه به سود ازبک‌ها تمام شد و نماینده کشورمان به نشان نقره رسید.

تیم ملی تکواندو کشورمان در پایان روز دوم این بازی ها جمع مدال‌های خود را به عدد هفت رساند. برای تیم کشورمان ساینا کریمی و علی اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد دو مدال نقره، هستی محمدی، علی خوش روش و روژان گودرزی هم سه برنز کسب کردند.