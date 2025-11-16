شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان با حضور اعضای کارگروه کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس در خرم آباد برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان با حضور اعضای کارگروه کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خرم آباد برگزار شد .



در این نشست مسائل حوزه های آب ،کشاورزی به ویژه سدهای استان بررسی شد .

محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر توسعه بخش کشاورزی گفت:با تاکید بر جامعیت برنامه هفتم توسعه اجرای کامل و دقیق آن را تنها راه برای عبور از بحران‌های موجود، تحقق امنیت غذایی پایدار و بالفعل کردن ظرفیت‌های کشور در بخش کشاورزی عنوان کرد.





استاندار لرستان در این نشست بر ضرورت اجرای سد مخملکوه ومعشوره به عنوان منبع آب پایدار،توسعه صنایع تبدیلی و توسعه کشت های گلخانه ای تأکید کرد.







