آیت الله جوادی عاملی گفت:یکی از شاخص‌های مهم علامه جعفری جسارت در عالم علم و پژوهش‌های علمی قوی بود که در آثار خود دل به دریا زد و وارد صحنه نهج البلاغه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،آیت الله جوادی عاملی در مراسم نکوداشت سالگرد رحلت علامه جعفری در سالن همایش مس سونگون ورزقان با تشریح شخصیت علمی و عرفانی فیلسوف بزرگ قرن علامه محمدتقی جعفری گفت: شرح و تفسیر نهج البلاغه یکی از آثار با ارزش علامه جعفری است که دل به دریا زد و آنجا درخشید و نهج البلاغه با تلاش فیلسوف یک اثر زنده معرفی گردید.

وی افزود: علامه جعفری کار بزرگ را در این راه انجام داد و گام بزرگ و جسارت علمی با ارزش وی در تشریح نهج البلاغه به عنوان یک متن آسمانی که به بیان علوی درآمده است و قرآن ثانی می‌باشد را به صحنه اجتماع درآورد و توانست جامعه بشری را در این رابطه هدایت کند.

حجت الاسلام فضلی امام جمعه ورزقان هم با اشاره به اینکه این شهرستان در کنار منابع زمینی مس و طلا انسان‌های بزرگی تقدیم کشور کرده که خیلی ارزشمند است گفت: در طول تاریخ فیلسوفان و آزادی خواهان نامداری همچون علامه محمد تقی جعفری از روستای سقای و ستارخان از روستای سردار کندی برخاستند و در تاریخ علمی و آزادیخواهی کشور عزیزمان ایران نقش آفرینی کرده‌اند که باید این فیلسوف‌ها و قهرمانان تاریخ و اهداف عالی و عدالت خواهی آنها به نسل جدید تبیین شود.