به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های پرتغال و ارمنستان در روز پایانی رقابت‌های گروه F مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، رو در روی هم قرار گرفتند.

در شبی که پرتغال کریستانو رونالدو ستاره خود را به دلیل اخراج در بازی با ایرلند در اختیار نداشت با درخشش دو ستاره خود یعنی برونو فرناندز و ژائو نوس جشنواره گل به راه انداخت و ارمنستان را در هم کوبید.

قرمزپوشان پرتغالی در نیمه نخست پنج گل زدند و یک گل دریافت کردند، در نیمه دوم نیز هیچ تفاوتی با نیمه اول نداشت و پرتغال حاکم توپ و میدان بود و توانست چهار گل دیگر بزند تا ۹ بر یک به پیروزی برسد.

پرتغالی‌ها با پیروزی در این مسابقه با ۱۳ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به طور مستقیم راهی جام جهانی شد.

گل‌های پرتغال را در این بازی رناتو ویگا (۷)، گونسالو راموس (۲۸)، ژائو نوس (۳۰ و ۴۱ و ۸۱)، برونو فرناندز (۳+۴۵، پنالتی، ۵۲، ۷۲) و چیکو کونسیسائو (۹۰) به ثمر رساندند و تک گل ارمنستان (۱۸) توسط ادوارد اسپرتسیان به ثمر رسید.

در دیگر دیدار امشب این گروه، جمهوری ایرلند موفق شد با پیروزی سه بر دو مقابل مجارستان به پلی‌آف برسد.

ایرلندی‌ها در این بازی دو بار عقب افتادند، اما بازی را به تساوی کشاندند و در دقیقه ۹۰+۶ موفق شدند گل پیروزی را به ثمر برسانند.

ایرلند با این پیروزی با ۱۰ امتیاز راهی پلی آف شد. مجار‌ها با ۸ امتیاز و ارمنستان با ۳ امتیاز بترتیب با قرار گرفتن در رده‌های سوم و چهارم از دور رقابت‌ها کنار رفتند.