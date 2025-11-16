پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۴میلیون تن نهاده در گمرکات معطل تخصیص ارز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای فلسفی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: برآورد اختصاص یافته برای واردات نهادههای دامی کمتر از نیاز بوده و عملا واردکنندگان معطل هستند.
وی افزود: ۶ میلیارد دلار مطالبات واردکنندگان بوده که هنوز ارز ترجیحی نگرفتند تا بتوانند امسال نهاده وارد کنند.
وی اضافه کرد: دولت سامانهای را راهاندازی کرده است تا هم بتواند مشکل مردم را رفع کند و هم بتواند نظارت داشته باشد بر روند واردات و توزیع آن که متاسفانه موفق نبوده است زیرا این سامانه دارای اشکالاتی است که خود دولت هم توسط برخی از واردکنندگان رودست میخورد.
موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه گفت: بحران تامین نهاده های دامی از مدیریت ساختار واردات کالاهای اساسی ماست.
خبر، تکمیل می شود.
فلسفی: ...... و آن مکانیسمی که آقای کلامی اشاره کردند، که تغییر در آن صورت گرفته و گفته شده که مثلا وارد کنندگان بروند با ارز خودشان وارد کنند، بعد کالا را بیاورند در پشت گمرک، آنجا تحویل دهند و بعد به آنها ارز ترخیص داده شود.
سوال: نه، ثبت سفارش که باید قبل از آن بکنند.
فلسفی: بله ثبت سفارش که صورت بگیرد.
سوال: الان سوال این است که شما میفرمایید ثبت سفارش به موقع بوده ایشان میگوید نبوده.
فلسفی: ثبت سفارش صورت گرفته همین الان هم وزارت جهاد کشاورزی میگوید من ثبت سفارش به اندازه کافی انجام دادم.
کلامی: نه، ایشان بر اساس گزارشات وزارت جهاد میگویند
فلسفی: بله، وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکند که ما به موقع ثبت سفارش کردیم. بیش از نیاز هم ثبت سفارش کردیم ولی این کالا نتوانسته وارد کشور شود.
کلامی: من این بیش از نیاز را برای شما باز میکنم.
سوال: الان ما آقای مسجدی را داریم.
فلسفی: این کالا در بازارگاه به طور منظم عرضه نشده اگر چه پول آن گرفته شده. بحث دیگری است. بحث خالی فروشی و اینها چیز دیگری است ولی ثبت سفارش بیش از نیاز صورت گرفته. ۴-۵ هزار عرضه کننده کالا در بازارگاه حضور داشته و بایستی وزارت جهاد کشاورزی پاسخ دهد. اگر آقای مسجدی پشت خط حضور دارند تشریف بیاورند و آن عزیزان هم توضیح دهند. من بر اساس گزارشهایی که کمیسیون کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی دریافت میکند عرض میکنم ثبت سفارش صورت گرفته، اما وارد کشور نشده است. امروز هم با معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردم گفتم آقا هنوز نهاده وارد کشور نشده الان مرغداران و دامداران مشکل دارند. ایشان میگویند ما داریم کوتاژها را آزاد میکنیم، اما امکان واردات داخل کشور وجود ندارد.
سوال: آقای رحمان مسجدی رئیس کارگروه سامانه بازارگاه پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مسجدی بحث ما رسید به ثبت سفارش. آقای کلامی میگویند سامانه برای ثبت سفارش به موقع باز نمیشود. آقای فلسفی هم با توجه به گزارش خود وزارت جهاد میگویند به موقع ثبت سفارشها انجام شده، به اندازه هم انجام شده، اما کالا وارد نشده. نگاه شما چیست؟
مسجدی: باید این نکته را عرض کنم که در سامانه بازارگاه ما کاری به ثبت سفارش نداریم.
سوال: درست هم هست. من گفتم تنها نماینده وزارت جهاد ما هستند.
مسجدی: بعد از ثبت سفارش، کالا وارد کشور میشود و از زمان به بعد در سامانه بازارگاه به فروش میرسد.
سوال: الان وضعیت بازارگاه چطور است؟ نهاده در آن هست یا خیر؟
مسجدی: نهاده بله. فقط یک مقدار ما جهت دار نهادهها را به دست مصرف کنندهها میرسانیم. پ
سوال: چطور؟
مسجدی: با مشورت ما و مدیر امور تولیدات دامی وزارتخانه. مثلا نهادههای مورد نیاز این چند وقت برای تولید تخم مرغ و گوشت مرغ، چون جزو استراتژی تولید وزارتخانه است، این نهادهها مستقیم عرضه میشود به مصرف کنندههایی که این تولیدات را دارند.
سوال: واقعا به اندازه هم هست یا خیر؟
مسجدی: بله، به اندازه سهمیهای که باید مصرف کنند. حالا تمهیداتی هم اندیشیدیم که این سهمیهها به دست مصرف کننده شان برسد.
سوال: آقای اسدالله نژاد رئیس اتحادیه سراسری مرغهای گوشتی پشت خط هستند. آقای اسدالله نژاد، عرض من این است که آیا در بازارگاه نهاده هست؟
اسدالله نژاد: عرضه نهاده در بازارگاه در چند ماه گذشته به صورت کاملا قطره چکانی و اندک بوده و تولید کنندگان متاسفانه به علت عدم عرضه کافی نهاده در بازارگاه، نتوانستند در طی دوره پرورش به نهاده دسترسی پیدا کنند و در حال حاضر مرغداران متاسفانه ذرت را کیلویی ۳۲ هزار تومان یعنی سه برابر قیمت مصوب و سویا را حدود ۴۴ هزار تومان بیش از دو برابر قیمت مصوب از بازار آزاد می خرند.
سوال: آقای مسجدی پاسخی دارید؟ میفرمایند قطره چکانی، ناکافی و با قیمتهای خیلی بالا نهاده تامین میشود.
مسجدی: آقای اسدالله نژاد درست میفرمایند. قطره چکانی هست، اما به اندازه سهمیههای تولید کنندگان، ما نهاده گذاشتیم. طبق آماری که داریم مصرف کشور در ماه حدود ۸۵۰ هزار تن ذرت است. تا ۷۸۰ - ۷۷۰ هزار تن هم ذرت را دادیم.
سوال: نه دیگر، یا ما باید قطره چکانی را باور کنیم یا تامین به اندازه سهمیهها را. نمیشود که هم سهمیه هر مرغدار را تامین کنید هم قطره چکانی که جور در نمیآید.
مسجدی: یعنی منظورتان بیشتر از سهمیه؟
سوال: نه منظور من همان سهمیه را آقای اسدالله نژاد، همان سهمیهای که مرغدار دارد آیا از بازارگاه تامین میشود یا خیر؟اسدالله نژاد: ما برای این که نیازهای واحدهای مرغداری را. البته در مورد بازارگاه یک موضوع دیگری هم عرض کنم که آن بخش قبلی عرایضم را کامل کنم.سوال: حالا این را شما پاسخ بدهید لطفا، آیا به اندازه سهمیه مرغدارها از بازارگاه ...اسدالله نژاد: عرض کردم عرضه به صورت قطره چکانی است و ما با همه تلاشهایی که کردیم چند روز قبل وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرد که یک بخش کوچکی نهاده را در اختیار اتحادیه سراسری قرار بدهد که ما بتوانیم بین ...سوال: من نمیفهمم قطره چکانی یعنی چه؟ سهمیه را میفهمم، سهمیه مرغدار به او میرسد از بازارگاه؟اسدالله نژاد: یعنی این که شما فرض را بر این بگذارید که اصلا در سامانه بازارگاه نیست وقتی مرغدار من جوجه ریزی میکند و تا پایان دوره پرورش ۴۵ روز است ۳۰ روز میرود در سامانه بازارگاه نمیتواند خرید کند یعنی در سامانه بازارگاه نهاده نیست و اگر هم هست به قیمت مصوب عرضه نمیشود یعنی یکسری عاملین توزیع را آوردند در بستر بازارگاه که آن توزیع قطره چکانی هم توافقی کردند و تولید کننده ما ذرت را حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب و سویا را هم بیش از ۱۲ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خریداری میکند.سوال: آقای موسوی شما اگر راجع به سهمیه بازارگاه بفرمایید:موسوی: وضعیت بازارگاه را اصلا دیگر نیاز نیست، آقای اسدالله نژاد به خوبی توضیح دادند که به چه شکل است، الان متاسفانه شرایطی را میبینیم چه ثبت سفارشی که بحث است ما دنبال متهم نیستیم این جا، ولی بهرحال ثبت سفارش همین بازارگاه، نظام توزیع، همه دست در دست هم دادند، ۷۰ درصد درآمد یک کارگر ما که به آن حداقل حقوق بدهیم دارد میرود مستقیم برای خرید خوراک، این خروجی این سیستم ما است، حالا بازارگاه و مسائل دیگر، بازارگاه قرار بود از سال ۹۸ این مشکل ما را رفع کند ولی الان آمده سفره را کوچک کرده، ما الان کارگرمان، ما الان نیروهای مسلح مان، ما الان معلم مان، با درآمدهایی که دارند ما شرایطی را ایجاد کردیم با این شرایطی که تامین ارز توسط بانک مرکزی خود دوستان میدانند با چه شرایطی ارز تامین میکند و تخصیص میدهد، سامانه بازارگاه قرار بود که ۱۰ روزه تامین نهاده را به دست دامدار ما برساند الان ۴۰ روزه است دام که نمینشیند در و دیوار را نگاه کند. ما ۴۵۰ هزار تن الان دوستان گفتند اخبار هم هست، ۴۵۰ هزار تن نهاده آمده در انبارهای ما ایستاده و ما نشستیم که کی چقدر وارد کند و چقدر وارد نکند، دوستان وقتی میگویند قطره چکانی است دیگر زمانی است که ما در بازار آزاد هم نهاده نداشته باشیم بازار آزاد نهاده هست این نشان میدهد که نظام تخصیص ما اشتباه است، الان چه اتفاقاتی دارد در نظام توزیع ما میافتد؟ افرادی میآیند ادعا میکنند که ما نهاده ارزان وارد میکنیم میانگین وقتی برآورد میکنیم گرانتر از میانگین بقیه هم وارد کرده است اینها چه کسانی هستند؟ افرادی میآیند پول دامداران را جمع آوری میکنند، نهاده تامین نمیکنند، نارضایتی ایجاد میکنند، امنیت کشور را تهدید میکنند اینها هست بازارگاه قرار بود اینها را جمع کند. از سال ۹۸ قرار بود این بازار گاه هنوز نتوانسته مشکلات خودش را حل کند و هر روز پیچیدهتر از گذشته است.سوال: درست میگویند، آقای فلسفی این را هم بگویید که ایا خالی فروشی در بازارگاه داریم یا خیر؟فلسفی: دولت آمده یک سامانهای را ایجاد کرده که مشکل مردم حل شود. بتواند نظارت کند بر روند واردات، توزیع آن، این شبکه توزیع را بایستی بتواند نظارت کند ولی متاسفانه نتوانسته، چرا؟ به این دلیل که این سامانه به نظرم اشکالاتی دارد که خود دولت هم توسط بعضی از وارد کنندگان رو دست میخورد، بواسطه وجود همین سامانه خود دولت رو دست میخورد و عملا نمیتوانند نظارت خودشان را اعمال کنند از طرفی من میخواهم به یک مسئله دیگری اشاره کنم، و آن انحصاری است که در اختیار بعضی از وارد کنندگان قرار دارد، با وجود این که دولت میگوید ۴-۵ هزار تا الان ما ثبت سفارش کردیم و به گروههای مختلف و افراد مختلف اجازه دادیم واردات انجام بشود، اما ۸۵ درصد بازار نهاده، بازار واردات نهاده در اختیار ۴-۵ تا وارد کننده اصلی است. در واقع این وارد کنندگان اصلی براحتی دولت را بازی میدهند، تمام اختیار بازار نهاده واردات نهاده در اختیار اینها است قیمت بازار را اینها تعیین میکنند، نهاده را میآورند روی آب نگه میدارند تا ارزشان تخصیص داده نشود، تا تعیین تکلیف نشوند وارد بازار نمیکنند، دولتی که آمده به امید همین وارد کنندگان عمده مثلا ۸۵ درصد نیاز کشور را سپرده به اینها که وارد بکنند و اینها وارد کشور نکردند و البته خالی فروشی هم کردند گفتند بفروشید اعلام کنید، مردم بیایند ثبت نام کنند، پول هم واریز کنند و ما وارد کشور میکنیم در حالی که وارد کشور نشده، این دو تا به هم ارتباط دارد. اینهایی که به صورت انحصاری وارد این بازار شدند سالهای سال هم هست در اختیارشان هست پاسخ بدهند دولت هم باید نظارت خودش را نسبت به اینها تقویت کند.سوال: آقای کلامی الان این وارد کنندههایی که میگویند ۸۵ درصدی هستند و دانه درشت هستند جزو اتحادیه شما هستند که پاسخ بدهید، نیستند بفرمایید پس اینها چه کسانی هستند و شما چی هستید؟ بفرمایید:کلامی: من فکر میکنم آقای فلسفی آن بخشی که اشاره کردند که ثبت سفارش را وزارت جهاد گفته به اندازه دادیم پاسخ آن را خودشان دادند و با علم و آگاهی این را مطرح کردند اصلا اتحادیه به همین اعتراض دارد به مجوزهای موردی که از برج ۳ به بعد داده شده به افراد خاص و باعث شده این بازار دچار گرفتاری بشود.سوال: مگر شما اتحادیه وارد کنندگان نیستید؟کلامی: آنها اعضای ما نیستندسوال: مگر میشود؟کلامی: اشاره به انحصار کردند، البته من شفاف بکنم آن چیزی که در دولت قبل و این دولت به آن الزام کردند این است که سقف انحصاری بالای ۲۰ نباشد.سوال: یعنی شما الان نماینده ۱۵ درصد واردات هستید؟کلامی: خیرسوال:، چون میگویند ۸۵ درصد شما هم میگویید مال ما نیستند این که نشد اتحادیه؟کلامی: اعضای ما ۵۶ درصد سهم بازار هستند. یک انجمن دیگری هم هست که آنها هم یک سهمی از بازار دارند این نکتهای که آقای فلسفی اشاره میکنند به کسی است که بالاترین سهم بازار را دارد.سوال: یعنی یک شخص است؟کلامی: شما حتما از آن اطلاع دارید. من نمیخواهم از کسی اسم ببرم. ۱۰ تا وارد کننده بزرگ، مجموعا ۳۵ درصد سهم دارند. یک وارد کننده بزرگ بیش از ۲۰ درصد سهم دارد، ۱۴۰ تا شرکت کوچک مجموع این ۲۰ درصد و ۳۵ درصد میشود ۵۵ درصد، آن ۱۴۰ تا شرکت دیگر حدودا ۴۵ درصد بازار هستند، آنها عضو اتحادیه هستند و شما وقتی میآیید جدول واردات را نگاه میکنید میبینید از فروردین ماه، عرض من این است، یک دست فرمونی در این کشور بعد از ۳۰ سال تنظیم بازار به آن رسیدند که مجوز را به گونهای بدهید که منجر به کالا بشود، به موقع بدهید، به افرادی بدهید که سابقه واردات دارند، دقت بکنید سهم انحصاری هیچ شرکتی بالای ۲۰ نشود، در تقسیم ارز دقت بکنید که هر کس کالا زودتر آورده است ارز خود را دریافت کند وقتی به هر دلیلی این موارد دچار اخلال میشود در کنار آن بودجه ارزی کمبود یعنی شما در کلان قصه عدم تعادل عرضه و تقاضا دارید، معادل ۱۱ میلیون تقاضای ذرت شما است، معادل چقدر کالا برای شما آمده؟ تا پایان مردادماه بحران از مرداد تشدید شده، میزان واردات کمتر از ..... بوده، از شهریور و مهر، شهریور و مهر اشاره کردند خالی فروشی و مباحث دیگر عدد شما را بالا برده ولی تا پایان مرداد شما کمتر آوردید بازار دچار بحران شده.سوال: آمار گمرک است، هفت ماهه اول امسال نسبت به هفت ماهه پارسال ۲۳ درصد رشد واردات داشتیم.کلامی: اظهار است یا ترخیص؟ اول این را به من بگوییدسوال: واردات یعنی وارد کامل شده است یعنی یکی که سال قبل بوده هفت ماهه، ۷ و نیم میلیون تن بوده، این امسال شده ۹ میلیون تن.کلامی: شما از چی صحبت میکنید از ذرت؟ عدد گمرک است، ۵ میلیون و ۲۱۳ هزار تن تا پایان هفت ماهه پارسال وارد شده بوده تا پایان هفت ماهه امسال شده ۶ میلیون، ۱۷ درصد رشد نه ۲۳ درصدسوال: الان گزارش آن هم آماده است میتوانیم پخش کنیم.کلامی: این تا پایان ۵ ماهه کمتر بوده عرض من همین است کشور وارد بحران شده حالا تا بخواهند بحران را جمع کنند زمان میبرد.سوال: الان که دیگر بیشتر شده نسبت به سال قبلکلامی: باید اصلاح کنند فرآیندهای ترخیص گمرکی، عرضه کالا، مداخلات دولتی در بازارگاه، الان بازارگاه ما دچار گرفتاری است اشاره کردند یک مرغدار داریم و یک دامدار و باید اینها مستقیم و نقدی باید بیایند با هم معامله کنند.سوال: ما تمام این بحثهایی که داریم انجام میدهیم، برای امنیت غذایی است یعنی دغدغه دولت این است که آن پروتئین مردم با این همه هزینه در این شرایطی که واقعا سخت است ارز ترجیحی و ۲۸۵۰۰ تامین آن بتواند به دست مصرف کننده برسد که الان این اتفاق نمیافتد یعنی مرغی که باید ۱۳۰ تومان دست مصرف کننده برسد دیگر ۱۷۰ تومان و این حرفها است. اقای موسوی این داستان سر دراز دارد و در دولتهای مختلف و در یعنی دیگر واقعا تاریخی شد یعنی یک کتاب باید تاریخ فقط این چیز را بنویسد.کلامی: سال گذشته واقعا آرام بود مردم هم بهره آن را داشتند میبردند شما از یک جایی با یک تصمیم اشتباه بحران را شروع میکنید، در ادامه آن هم نمیتوانید جمع کنید ...سوال: آقای مسجدی، خیلی ایراد به بازارگاه گرفته شد.مسجدی: من یک توضیح کوتاه بدهم، مسئله این جاست که در سامانه بازارگاه به هیچ عنوان هیچ اشتباهی رخ نداده این جا نظام عرضه و تقاضا است وقتی که عرضه کم بشود تقاضا قطعا بیشتر میشود ما نسبت به ۶ ماه سال قبل همان قدری کالا حمل کردیم و عرضه هم بیشتر کردیم، این طور نیست که کالایی اگر باشد در بازارگاه دست مصرف کننده نرسد اتفاقا بازارگاه شفافیت آن در مورد توزیع کالا بسیار ...سوال: هم تولید کننده ناراضی است هم عزیزانی که این جا هستندمسجدی: بخاطر کمبود است، خودتان میدانید، نهادهای که وارد کشور شده به بازارگاه عرضه نشده، طبق آماری که در سامانه بازارگاه وجود دارد ما در طی شش ماه گذشته و شش ماه اول سال میزان حمل مان به اندازه پارسال بوده میزان عرضه مان بیشتر بوده، با این که جنگ را داشتیم، حادثههای دیگری داشتیم در خصوص تغییرات نرخ ارز، در سامانه بازارگاه عرضه و تقاضا است، عرضه و تقاضا این را جواب میدهد به ما.سوال: آخر هم عرضه اش مشکل دارد و هم تقاضای آنمسجدی: عرضه آن دیگر به بازارگاه ارتباطی ندارد اگر مقدار واردات کمتر شده دیگر بازارگاه نمیتواند کالا تولید کند.فلسفی: من همین را میخواهم عرض کنم که اولا عرضه و تقاضا باید در بازارگاه صورت بگیرد، اسم آن بازارگاه است بازار مگر میشود عرضه نداشته باشد تقاضا فقط داشته باشد این دو تا باید با هم بخورد در حالی که اینگونه نبوده خالی فروشیها، میزان عرضه را بالا برده، تقاضا هم که فرقی نمیکند ما پارسال یک تقاضای مشخصی داشتیم امسال هم همان تقاضا را داریم مگر میزان تولید دام و طیور ما چقدر افزایش پیدا کرده است بنابراین این اشکال وجود دارد.سوال: آقای موسوی بفرمایید:موسوی: من متاسفم برای دوستان که باید دنبال مدال افتخار هم هستند برای خودشان هستند که هیچ اشکالی ندارد من فکر میکنم اشکال از مردم است که الان تامین پروتئین برای خیلی هایشان تبدیل به رویا شده و متاسفانه دوستان با عملکرد خودشان غذای سالم را امروز در کشور ما به یک کالای لوکس تبدیل کردند ما الان بهرحال سلامت میتوانم بگویم که در کشور ما طبقاتی شده واقعا و این بهرحال نشان میدهد که ما یک جای کار میلنگد، سفره سالم متاسفانه فقط برای آنهایی است که پول دارند این عملکرد و خروجی یک نظام مدیریت واردات نهاده کشور ما است که خروجی آن شده این، و این نه در شان ملت ما است نه در شان کشور ما و نه دولت.سوال: آقای کلامی:کلامی: ما میتوانیم این را به ریل برگردانیم، کسری بودجه را مجلس ترمیم کنند، ارز معوق ما را که ۱۰ ماهه شده پرداخت کنند، نهادهای که الان بیش از ۴۵۰ هزار تا اشاره کردند ۹۰ درصد انبارهای شمال ما الان در آن کالا است، وزارت جهاد باید تسهیل کند الان عرضه افزایش پیدا کند و من یک خبر خوب هم بدهم با تغییراتی که در وزارت جهاد افتاده، با آمدن معاون جدید تلاش گستردهای را آقای وزیر و آقای هومن فتحی دارند انجام میدهند که عرضه افزایش پیدا کند من خواهشم از ایشان این است، در پرداخت ارز صف کوتاژ را رعایت کنند باز وارد کنندهها تبعیض ایجاد نشود، نگویند آن که الان کالا آورده به ایشان بدهیم.سوال: این بازارگاه الان انجمن توزیع کنندههای نهاده دست گرفتند برای توزیع.کلامی: خیرسوال: میگویند اینها دست گرفتند و هر کیلو هم ۱۰-۱۵ تومان بیشتر از بازار ..کلامی: بازارگاهی که دچار کمبود است و طرف تقاضایی که سهمیه بالاتر دارد بین اینها رد و بدل میشود دولت باید افزایش عرضه را ایجاد کند این بحرانها حل میشود همه.فلسفی: من امروز با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این مسئله را دنبال کردم، آقایان به ما قول دادند که گفتند شروع شده، کوتاژها دارد پاسخ داده میشود، ترخیص میشود ترخیصها دارد صورت میگیرد بار از گمرکات دارد به سمت کشور روانه میشود باید فرآیندها را کوتاه کنیم.پایان