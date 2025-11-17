پخش زنده
۱۶۰ هزار خادم در کشور مشغول خدمترسانی هستندکه ۱۱ هزار خادم در استان اصفهان فعالیت میکنند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ معاون مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت رضوی بنیاد کرامت رضوی در دیدار با استاندار اصفهان از حضور ۱۶۰ هزار خادم در کشور و ۱۱ هزار خادم در استان اصفهان خبر داد
احمد میرزاده همچنین بر تعامل و همکاری این شبکه مردمی با دستگاههای اجرایی برای گرهگشایی و خدمترسانی در حوزههای اجتماعی مختلف تأکید کرد.
به گفته وی: این ۱۱ هزار نفر در قالب ۳۳۰ کانون در استان اصفهان دستهبندی شدهاند و هدف اصلی این شبکه، گرهگشایی و خدمت به مردم است که از سال ۹۵-۹۶ با محوریت تسهیل امر زیارت و خدمت به مستضعفین آغاز شد و اکنون در حوزه مسائل اجتماعی توسعه یافته است.
احمد میرزاده می گوید این شبکه در ۲۰ رشته تخصصی فعالیت میکند که از جمله آنها میتوان به حوزههای بهداشت و درمان، مشاوره و مددکاری، امور بانوان، ایثار و شهادت، تعلیم و تربیت، کتابخانه و قرآن، امور حقوقی، اشتغالزایی، تسهیل ازدواج، جوانی جمعیت، آزادسازی زندانیان و برگزاری مراسمات فرهنگی اشاره کرد