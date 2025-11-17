به گزارش خبرگزاری صداوسیما اصفهان ،طرح دو بانده شدن جاده سمیرم به یاسوج در صورت به بهره برداری باعث کاهش حوادث جاده ایی و کوتاه شدن مسیر خواهد بود .

طرح دوبانده کردن و حذف گردنه ها و نقاط حادثه خیز این جاده چندین سال است شروع شده ولی ولی پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

پیمانکار اولیه این طرح با اعتبار اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان کار خود را شروع کرد و در حوزه استحفاظی سمیرم تقریبا ۳۰ کیلومتر اقدامات تجهیز کارگاه خاکبرداری و ساخت پل را اجرا کرد ولی کار را به علت پرداخت نشدن اعتبارات رها کرد و چند سال کار تعطیل شد .

این طرح در ردیف اعتبارات ملی تعریف شده است .

با پیگیری نماینده سمیرم سال گذشته مسیر را مرحله بندی کردند عملیات اجرایی مرحله نخست از سمت سمیرم به یاسوج به طول ۱۲ کیلومتر با اعتبار ۶۰۰ میلیارد اغاز شد .

پیمانکار جدید هم به دلیل پرداخت نکردن اعتبار تخصیص داده شده کار را مدتی است رها کرده است.

این مسیر کوهستانی است کوه بری و احداث پل زیاد دارد.

از مزایایی افتتاح و به بهره برداری رسیدن این پروژه ملی حذف نقاط حادثه خیز، حذف گردنه حادثه ساز از جمله گردنه پشته و کوتاه شدن مسیر به سمت یاسوج است .