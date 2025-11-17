پخش زنده
امروز: -
مردم شهرهای مختلف استان آذربایجان شرقی امروز هم شاهد بارش نم نم باران پاییزی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بارش رحمت الهیِ باران در بیست و ششمین روز از آبان موجب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان مناطق مختلف استان شده است.
بارش باران در مناطق مختلف به ویژه در غرب و جنوب استان به صورت پراکنده ادامه دارد. در تبریز هم صبح امروز بارش آرام و نم نم باران هوای این کلانشهر را لطیف کرده است.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: فعالیت این سامانه موجب بارش برف در ارتفاعات و نواحی کوهستانی و سردسیر استان و احتمال طغیان رودخانههای فصلی میشود.
محمد امیدفر با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی تا ظهر امروز دوشنبه ادامه مییابد گفت: فعالیت این سامانه همه مناطق به ویژه نیمه جنوبی استان را در بر میگیرد و موجب بارش رگبار باران، وزش باد شدید در برخی ساعات، مه گرفتگی و کاهش محسوس دما میشود.
وی با اشاره به کاهش محسوس دما به دنبال فعالیت این سامانه بارشی ادامه داد: کاهش سه تا پنج درجهای دما تا اواخر امروز دوشنبه ادامه مییابد و بارشها در شهرهای سراب، ورزقان و هریس احتمالا به صورت باران و برف خواهد بود.
کاهش بی سابقه بارش باران و برف پاییزی در آذربایجان شرقی موجب نگرانی مردم به خصوص کشاورزان شده و چشم امید مردم این خطه از میهن عزیزمان به رحمت پروردگار متعال دوخته شده است تا با نزول باران و برف، روح تازهای به زمین، طراوت لطیفی به هوا و شادی و نشاط به دلها عنایت کند.