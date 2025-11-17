پخش زنده
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (سوثکام) اعلام کرد که در چارچوب عملیات “نیزه جنوبی”، یک قایق را در آبهای بینالمللی اقیانوس آرام منهدم کرده که در نتیجه آن سه نفر کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ این حمله همزمان با ورود ناو هواپیمابر غولپیکر "یواساس جرالد فورد" به دریای کارائیب، تنشها در منطقه را به شدت افزایش داده است.
فرماندهی جنوبی ارتش ایالات متحده روز یکشنبه در بیانیهای رسمی تأیید کرد که یک قایق دیگر را که ادعا میشود در عملیات قاچاق مواد مخدر نقش داشته، در اقیانوس آرام منهدم کرده است.
بر اساس این بیانیه که جزئیات آن توسط رسانههایی مانند اینفوبائه منتشر شده، این عملیات در روز شنبه ۱۵ نوامبر به دستور "پیت هگست" وزیر جنگ آمریکا انجام شده است. ارتش آمریکا این اقدام را یک "حمله جنبشی مرگبار" علیه یک قایق متعلق به یک "سازمان تروریستی" توصیف کرده و مدعی شده است که این شناور در حال حمل مواد مخدر در یکی از مسیرهای اصلی قاچاق بینالمللی بوده است.
در این حمله هر سه سرنشین قایق کشته شدند. این عملیات جدید، بخشی از کمپین نظامی گستردهتری است که از ماه سپتامبر به دستور دونالد ترامپ آغاز شده و تاکنون به انهدام بیش از ۲۰ قایق و کشته شدن بیش از ۸۰ نفر منجر شده است.