به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا آریایی اظهار کرد: همچنین داوطلبان شرکت در انتخابات شورای اسلامی روستا باید از ابتدای آذرماه نسبت به اخذ سوء پیشینه اقدام کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان برای اخذ سوء پیشینه از طریق سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر پلیس +۱۰ اقدام نمایند.

مدیرکل سیاسی استانداری لرستان تصریح کرد: از ۲۸ آذرماه نیز هیات های اجرایی شهرستان ها برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا تشکیل می شود.

آریایی افزود: در این زمینه مکاتبات لازم با فرمانداران صورت گرفته تا از افراد خوشنام، دارای حسن شهرت و بی طرف در این هیات های نظارت استفاده شود.

وی ادامه داد: در این مدت نشست هماهنگی با کلیه بخشداران برگزار شده و موضوعات مختلف از جمله زیرساخت‌های برگزاری الکترونیک انتخابات، نیروی انسانی ، تجهیزات و ...در حال پیگیری و اجراست.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان بر ضرورت اطلاع رسانی ویژه جهت تقویت مشارکت در این دوره از انتخابات تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های رسانه ای، صدا و سیما، تولیدات چندرسانه ای و ...نیز در این حوزه در حال پیگیری است.