موسسه درمانی بسیجیان با حمایت از زوجین نابارور در قالب طرح رویش امید، کمک‌های ۳ و ۵ میلیون تومانی برای درمان ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ موسسه درمانی بسیجیان توانسته با حمایت از زوجین نابارور که در قالب طرح رویش امید است نور امید را در دل آن‌ها روشن کند.

مدیر سرپرستی خدمات درمانی موسسه بسیجیان استان مرکزی با اشاره به کمک‌های ۳ و ۵ میلیون تومانی که این موسسه به درمان ناباروی زوجین می‌کند؟، گفت: این کمک‌ها در قالب وام‌های بلاعوض و بیمه تکمیلی به زوجین نابارور پرداخت می‌شود.

متینی فر با بیان اینکه بیمه تکمیلی این موسسه به این زوجین کاملا رایگان بوده است افزود: موسسه درمانی بسیجیان با سه مرکزی درمان ناباروری که در سطح استان است طرف قرارداد می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در نشستی که با دانشجویان داشت به احداث خوابگاه‌های متاهلی اشاره کرد و گفت:در راستای بهبود وضعیت اسکان دانشجویان، با حمایت استاندار مرکزی احداث خوابگاه متأهلی ۵۰ واحدی به‌صورت مشارکتی میان وزارت بهداشت و استان در دستور کار قرار گرفته است.

سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور آبان ماه امسال طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده که اجرای تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، برای دستگاه‌های اجرایی مذکور لازم‌الاجراست.

در این بخشنامه تاکید شده دستگاه‌های دولتی مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز کارمندان دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به‌جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضایی نیستند.