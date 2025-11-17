مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر محدودیت منابع مالی دولت، خواستار تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب شد و گفت استفاده صنایع از آب غیرمتعارف و توسعه بازچرخانی، از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو برای حفاظت از منابع و تأمین مالی طرح های زیرساختی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در جریان سفر به شهرستان نهاوند استان همدان که به دعوت نماینده مردم این شهرستان انجام شد، بر لزوم بهره‌گیری از راهکار‌های نوین مدیریتی و مالی برای پیشبرد طرحهای آب و فاضلاب تأکید کرد.

او با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی گفت: «برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس و به‌ویژه ترغیب بخش خصوصی برای ورود به حوزه آب و فاضلاب در دستور کار قرار گرفته است تا سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یابد.»

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نقش بخش خصوصی را در توسعه زیرساخت‌ها «کلیدی» توصیف کرد و خواستار تسهیل و تسریع فرآیند‌های سرمایه‌گذاری شد.

به گفته وی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تدوین اسناد واحد قرارداد‌های مشارکت و تنوع‌بخشی به مدل‌های سرمایه‌گذاری، از اقداماتی است که برای ایجاد اطمینان و سهولت بیشتر برای سرمایه‌گذاران طراحی و به اجرا گذاشته شده است.

امینی همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده صنایع از آب غیرمتعارف و پساب تصفیه‌شده افزود: «این سیاست با هدف حفظ منابع آب شیرین دنبال می‌شود و به همین منظور، ساخت تصفیه‌خانه‌ها و اجرای شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب حتی در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با شتاب بیشتری پیش می‌رود.»

رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درباره وضعیت پروژه‌های نهاوند نیز گفت: عملیات جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در این شهرستان و روستا‌های پیرامون آن در حال پیشرفت است و با تأمین منابع مالی و تجهیزات، تکمیل شبکه‌های آب و فاضلاب در آینده نزدیک محقق خواهد شد.