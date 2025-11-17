راهیابی ۱۱ نمایش به مرحله نهایی جشنواره تئاتر خراسان جنوبی
۱۱ نمایش به مرحله نهایی نوزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر استان گفت: بازبینی نوزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی با ارزیابی ۲۰ اثر به پایان رسید و ۱۱ نمایش راهی مرحله نهایی این رویداد استانی شدند.
میثم صدرا افزود: روند سهروزه بازبینی آثار نوزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی با بررسی ۲۰ اثر نمایشی به پایان رسید و در نهایت ۱۱ نمایش از میان آثار صحنهای و خیابانی موفق به ورود به مرحله نهایی این رویداد استانی شدند.
وی گفت: امسال ۱۲ نمایش صحنهای و ۸ نمایش خیابانی از شهرستانهای مختلف استان برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کردند که طی سه روز، هیئت انتخاب متشکل از رضا عبداللهی، امیررضا هنرمند و سهیلا جعفری آنها را از حیث کیفیت اجرایی، ساختار هنری، محتوای نمایشی و استانداردهای فنی مورد ارزیابی قرار دادند.
دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر استان افزود: بر اساس نتایج اعلامشده، پنج اثر در بخش صحنهای شامل «مدهآ با چشمان خیس» به کارگردانی محسن حسینزاده، «کبودان و اسفندیار» به کارگردانی شهاب قوی، «سکوت جیرجیرکها» اثر سید فرید فرساد، «به گزارش تحریریه» به کارگردانی سپهر بیجاری و بهاره چهرهآسا، و «پناهگاه» به کارگردانی امیرعلی مودی به جمع منتخبان راه یافتند.
صدرا گفت: همچنین در بخش خیابانی نیز ۶ نمایش شامل «خانهخراب» به کارگردانی جواد جعفری، «نان و آب» اثر محمد زارع، «سر آبی» به کارگردانی مرتضی هریوندی، «مرثیهای برای لبخند» از صادق جاهد، «گلهای بیخزان» به کارگردانی مسعود رونقی، و «حوالی تجریش» به کارگردانی احسان محمدیان به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.
وی با قدردانی از زحمات هیئت بازبینی، از حضور گسترده گروههای نمایشی استان و تلاش هنرمندان در تولید آثار متنوع و خلاقانه قدردانی کرد و افزود: تئاتر خراسان جنوبی در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و افزایش کیفیت آثار ارسالی، تأییدی بر ظرفیت بالای هنرمندان این استان است.
گفتنی است؛ نوزدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبی از ۲۸ تا ۳۰ آبانماه سال جاری به میزبانی شهرستان بیرجند برگزار میشود و گروههای منتخب طی این سه روز در بخشهای مختلف جشنواره با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.