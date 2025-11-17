پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان حفظ نباتات کشور: عرضه «قرص برنج» ممنوع است/ سم جایگزین علیه آفت انباری در بازار وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس سازمان حفظ نباتات کشور عرضه قرص برنج را ممنوع و از سموم پر خطر دانست و گفت: سم جایگزین قرص برنج علیه آفت انباری در بازار وجود دارد.
مریم جلیلی مقدم عصر دیروز در حاشیه نشست تخصصی گیاه پزشکی مازندران که با حضور عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و اسداله تیموری یانسری سرپرست جهاد کشاورزی مازندران در ساری برگزار شد، تاکید کرد که عرضه قرص برنج ممنوع است و فرمولاسیون (دستورالعمل ساخت یک ماده) غیر مجاز دارد.
وی با اظهار این که جایگزین قرص برنج وجود دارد که به صورت اثر گذار علیه افت انباری به خصوص افت انباری برنج است، تصریح کرد: مردم باید خودشان نسبت به مصرف سموم در خطر هوشیار باشند.
واردات قرص برنج به کشور از سال ۱۳۸۴ غیرقانونی شد و به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، از آن پس تاکنون هیچ مجوزی برای واردات این قرص به کسی داده نشده است.
ایجاد محدودیت برای عرضه قرص برنج هم به سال ۱۳۸۸ بر میگردد که بر اساس آن حق فروش این قرص از داروخانهها و فروشگاههای عرضه سموم کشاورزی گرفته شد تا دسترسی به این ماده کشنده سختتر شود.
علت همه این کارهای مصوبهای و بخش نامهای، این بود تا از آمار افرادی که با خوردن قرص برنج خودکشی میکنند، کاسته شود ولی آمارهای رسمی نشان میدهد که این محدودیتها کارساز نبوده است و این ماده مرگ آور همچنان به دست خواهانش میرسد.
رطوبت هوا و نمدار بودن زمین در تمامی فصول سال، در کنار کشت و کار سنتی برنج همراه با انبارداری سنتی تر، از جمله عواملی است که ماندگاری برنج را در مازندران بشدت کاهش میدهد و کشاورزان مجبورند برای نگهداری دسترنج یک ساله اشان چه برای مصرف خانوار و یا فروش در زمان مناسب، چارهای مناسب، کم هزینه و کم زحمت بیاندیشند؛ چارهای که قرص برنج همه را یکجا دارد.
نگهداری برنج، بدون استفاده از مواد آفت براندازی مانند قرص فسفید آلومینیوم، سبب میشود تا آفت «شپشک» که مازندرانیها به آن ' ایزی ' میگویند، به خاطر شرایط رطوبتی هوا و زمین بسرعت فعال و تکثیر شود. مقابله با این آفت تنها پیش از فعال شدن امکان پذیر است و پس از فعال شدن تقریبا بی فایده یا بسیار پرزحمت است.
شپشک از هسته برنج تغذیه میکند و در مقدار زیاد تکثیر میشود و در صورتی بی توجهی میتواند با حرکت نامریی از انبار یا آشپزخانه به سایر نقاط منزل رسوخ پیدا کند.
استاندارد سازی ۳۰ سم پرمصرف کشور
رییس سازمان حفظ نباتات کشور از تفاهم نامه وزارت جهادکشاورزی برای استانداردسازی ۳۰ نوع سم با موسسه استاندارد کشور خبر داد و گفت: این تفاهمنامه در قالب کارگروه مشترک با هدف ارتقا کیفیت سموم کشاورزی شکل گرفته است.
جلیلی مقدم اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲ درصد سموم کشاورزی پرخطر و ۷۸ درصد کم خطر هستند.
رییس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه از ورود آفت کشهای پرخطر جلوگیری میکنیم، اضافه کرد: مبارزه با آفات را به سمت کنترل بیولوژیک سوق میدهیم.