به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پایان جدول مقدماتی مسابقات تنیس ۱۰۰۰ امتیازی، چهره تنیسور‌های راه یافته به جدول اصلی مشخص شد و در روز نخست این مرحله، سجاد بهرامی، کیارش حنیفی، امیرعلی بها‌الدینی، معین معظم، رهام میرزایی و صادق شاهسنایی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. این بازی‌ها با برگزاری ۲۳ مسابقه دیگر پیگیری شد تا با انجام دیدار‌های باقی مانده، تکلیف نفرات راه یافته به راند دوم مشخص شود.

در این دوره از مسابقات ۱۳۳ تنیسور از استان‌های تهران، البرز، اصفهان، مازندران، فارس، خوزستان، آذربایجان‌غربی، خراسان رضوی، قم، کرمان و گیلان حضور دارند و از ۲۱ تا ۳۰ آبان برای کسب عناوین برتر در بخش انفرادی و دونفره با هم دیدار می‌کنند.

سرداوری این مسابقات را مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان بر عهده دارد و امیر مهذب‌نیا این بازی‌ها را مدیریت می‌کند.