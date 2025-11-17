پخش زنده
مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه از برخورد یک دستگاه خودروی برلیانس با پژو ۲۰۶ در محور سنقر به کرمانشاه، محدوده حسینآباد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، شب گذشته پس از وقوع حادثه بلافاصله تیمهای امداد و نجات پایگاه ملهماس برای ارائه کمکهای اولیه به محل حادثه اعزام شدند.
این تصادف دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت؛ امدادگران پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی، مجروحان را با همکاری آمبولانسهای جمعیت هلالاحمر و اورژانس به بیمارستان منتقل کردند و متوفیان برای رسیدگی قانونی تحویل نیروهای انتظامی شدند.