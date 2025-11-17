به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت‌الاسلام احمد فارسی، از اجرای گسترده برنامه‌های عزاداری و سوگواری در سطح شهرستان خبر داد و اظهار داشت: همزمان با ایام فاطمیه مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در سطح شهر و روستا‌های ملایر برگزار می‌شود که هدف آن تبیین فضائل و کرامات حضرت زهرا (س) و گسترش فرهنگ اهل‌بیت (ع) در جامعه اسلامی است.

وی به اعزام ۱۷۰ نفر مبلغان خانم و آقا به مراسم‌های عزاداری و سوگواری اشاره کرد و گفت: برگزاری ۱۰ محفل قرآنی در مساجد محوری شهرستان، اعزام یکصد نفر از مداحان مورد اعزام مداح به مناطق شهری و روستایی از برنامه‌های این ایام است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر بیان کرد: حرکت دسته عزاداری ویژه بانوان روز یکشنبه ۲ آذرماه، از میدان امام حسین (ع) به سمت حسینیه سیدالشهدا (ع) در خیابان شهید رجائی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دسته عزاداری مرکزی در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، دسته عزاداری مرکزی از میدان امام حسین (ع) تا مسجد جامع شهرستان حرکت می‌کند، گفت: مجالس عزاداری و سوگواری در ایام فاطمیه اول و دوم، با ۲۰۰ مجلس عزاداری در مساجد و هیئات مذهبی شهرستان در حال برگزاری است.

فارسی ۲۰۰ سخنرانی از سوی مبلغان و روحانیون در بیان فضائل، مناقب و کرامات حضرت زهرا (س) در مساجد و هیئات مذهبی مناطق شهری و روستایی و فضاسازی سطح شهر ملایر و مساجد شهرستان، برنامه‌های فرهنگی و دینی، روضه‌های مختلف خانگی و محتوا سازی در فضای مجازی و... را از دیگر برنامه‌های این ایام در ملایر دانست.

وی در پایان تأکید کرد: این برنامه‌ها با حضور گسترده مردم و همراهی هیئات مذهبی برگزار می‌شود و تلاش داریم تا با بهره‌گیری از ظرفیت مبلغین، مداحان و محافل قرآنی، یاد و نام حضرت زهرا (س) در جامعه بیش از پیش زنده نگه داشته شود.