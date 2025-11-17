پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیس جمهور، برای شرکت در اجلاس نخستوزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و دیدار با مقامات عالیرتبه روسی، تا ساعاتی دیگر وارد مسکو میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور کشورمان برای شرکت در اجلاس نخستوزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، دیدار با رئیس جمهور و نخستوزیر روسیه و نیز نخستوزیران کشورهای شرکتکننده، تا ساعاتی دیگر وارد فرودگاه ونوکووای مسکو میشود.
محمدرضا عارف عصر امروز با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه دیدار و درباره راههای توسعه همکاریهای تهران و مسکو مذاکره خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور روز سهشنبه نیز ضمن شرکت و سخنرانی در اجلاس نخستوزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با چند تن از مقامات بلندپایه و نخستوزیران کشورهای شرکت کننده در اجلاس، جداگانه دیدار و رایزنی میکند.
روسیه، چین، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس اعضای اصلی پیمان شانگهای و مغولستان عضو ناظر است.