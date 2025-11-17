به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ به مناسبت روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی، رژه خودرویی با حضور مهدی میقانی سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و جمعی از مسئولان و مدیران این اداره کل، با مشارکت پلیس راه استان در بجنورد برگزار شد.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد، بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و فرهنگ‌سازی در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای تأکید شد.

برگزارکنندگان این یادواره، هدف خود را افزایش آگاهی عمومی و کاهش خطرات ناشی از بی‌احتیاطی در جاده‌ها عنوان کردند.