پنج نفر در پی برخورد شدید دو خودروی سواری در محور درچه به صفه مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: شب گذشته پس از گزارش حادثه برخورد دو خودروی سواری پژو پارس و پراید در محور اقاربپرست، از درچه نرسیده به صفه، به مرکز ارتباطات اورژانس استان اصفهان، دو واحد امدادی از نزدیکترین پایگاهها به محل حادثه اعزام شدند.
علیرضا زمانپور افزود: در این حادثه پنج نفر شامل یک مرد، سه زن و یک نوزاد مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه رسیدگی به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل شدند.