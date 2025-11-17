به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: شب گذشته پس از گزارش حادثه برخورد دو خودروی سواری پژو پارس و پراید در محور اقارب‌پرست، از درچه نرسیده به صفه، به مرکز ارتباطات اورژانس استان اصفهان، دو واحد امدادی از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا زمانپور افزود: در این حادثه پنج نفر شامل یک مرد، سه زن و یک نوزاد مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه رسیدگی به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل شدند.