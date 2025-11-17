به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، پس از پیگیری برنامه سرای فرهنگ و پخش این برنامه در اخبار سیمای زاگرس در هفته گذشته مبنی بر انتقال کتاب ها و آثار نفیس خوشنویسی مرحوم آیت الله نجومی به قم به علت نامساعد بودن فضای نگهداری برای این آثار در کرمانشاه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از بازگرداندن این مجموعه آثار فاخر به کرمانشاه خبر داد.

مظفر تیموری گفت: با پیگیری استاندار کرمانشاه و با موافقت خانواده مرحوم آیت الله نجومی قرار است این آثار در نگارخانه کرمانشاه که اواخر سال جاری به بهره برداری برسد نگهداری شوند.

مرحوم آیت الله سید مرتضی نجومی از علما و هنرمندان برجسته جهان اسلام که از برترین خوشنویسان جهان اسلام بودند وصیت کرده بودند که منزل ایشان به کتابخانه جهت استفاده مردم تبدیل شود و کتاب‌ها و آثار هنری ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشت هرچند که منزل ایشان هنوز هم به کتابخانه تبدیل نشده و در معرض تخریب است.

این عالم هنرمند ۱۵ آبانماه ۱۳۸۸ به دیار باقی شتافت.