معاون اول رئیس جمهور گفت: در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای، پیشنویس ۱۰ سند آماده شده است که اگر برای امضای این اسناد توافق حاصل شود، زمینه همکاریهای منطقهای و چندجانبه و همچنین همکاری با سایر سازمانها از جمله اوراسیا، اکو و یونسکو را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول رئیسجمهور صبح امروز دوشنبه در صدر هیئتی از مقامات ارشد دولتی به منظور شرکت و سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.
آقای عارف پیش از عزیمت به روسیه در فرودگاه مهرآباد و در جمع خبرنگاران، درباره برنامهها و اهداف این سفر بیان کرد: سازمان همکاری شانگهای سازمانی جوان، اما پر انرژی و بزرگ است و جمعیت ۱۰ کشور عضو این سازمان ۳،۴ میلیارد نفر است که ما با همه این کشورها روابط دوجانبه بسیار خوب و تمدنی داریم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از دو سال گذشته، خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته همکاریهای ایران با این سازمان به صورت جدی در همیشه زمینهها توسعه یافته است.
آقای عارف افزود: در این اجلاس پیشنویس ۱۰ سند آماده شده است که اگر برای امضای این اسناد توافق حاصل شود، زمینه همکاریهای منطقهای و چندجانبه و همچنین همکاری با سایر سازمانها از جمله اوراسیا، اکو و یونسکو را فراهم میکند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با بیان اینکه در حاشیه این اجلاس با نخست وزیران کشورهای شرکت کننده درباره مسایل و همکاریهای دوجانبه دیدار خواهم داشت، تصریح کرد: در دو اجلاسی نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای مواضع خود را برای آمادگی کشورمان در خصوص توسعه همکاریها و مسایل منطقهای و بینالمللی اعلام خواهم کرد.
آقای عارف در ادامه درباره اجلاس استانداران استانهای مرزی دریای خزر که روز چهارشنبه در رشت برگزار میشود، گفت: این اجلاس در راستای واگذاری اختیارات به استانداران و همچنین برای تقویت روابط با استانهای مرزی دریای خزر و پیگیری مسایل مشترک از جمله مسایل مربوط به دریای خزر، گردشگری، روابط علمی و اقتصادی برگزار میشود. دولت همچنین به دنبال توسعه روابط استانهای مرزی کشور با استانهای مرزی کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه است و در این اجلاس این اهداف دنبال میشود.
معاون اول رئیسجمهور را در این سفر سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مقامات دولتی همراهی میکنند.
بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای روز سه شنبه ۲۶ آبان در مسکو برگزار میشود.