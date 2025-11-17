به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سازمان لیگ بسکتبال، برنامه دیدار‌های هفته‌های دهم و یازدهم نیم فصل نخست لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

نیم فصل نخست لیگ برتر باشگاه‌های کشور که نیمه آبان و پس از برگزاری دیدار‌های هفته نهم، تعطیل شد بعد از پایان کار تیم ملی در پنجره نخست انتخابی جام جهانی با برگزاری دیدار‌های هفته‌های دهم و یازدهم از سر گرفته می‌شود.

طبق برنامه ارائه شده سازمان لیگ بسکتبال، دیدار‌های هفته دهم، پنجشنبه ۱۳ آذر برگزار می‌شود و در این روز تیم کاله مازندران در آمل میزبان پایش پارت شاهرود است.

همچنین دیدار‌های هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال دوشنبه ۱۷ آذر برگزار خواهد شد و تیم کاله مازندران در جهرم مهمان تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی خواهد بود.

ضمن اینکه دیدار دو تیم طبیعت اسلامشهر و استقلال تهران از هفته دهم پس از اتمام نیم فصل برگزار می‌شود. پنجشنبه ۲۰ آذر زمان برگزاری این دیدار است.

با برگزاری دیدار‌های این دو هفته، نیم فصل نخست لیگ برتر بسکتبال به پایان می‌رسد.

تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره نخست انتخابی جام جهانی، ۶ و ۹ آذر برگزارکننده دو دیدار با عراق خواهد بود. این دو دیدار در بیروت برگزار می‌شود.

برنامه هفته دهم لیگ برتر بسکتبال:

پنجشنبه ۱۳/۹/۱۴۰۴

مهگل البرز - رعد پدافند اصفهان

پالایش نفت آبادان - پترو نوین ماهشهر

شهرداری گرگان - پاس کردستان

کاله مازندران - پایش پارت شاهرود

گلنور اصفهان - نفت و گاز زاگرس جنوبی

طبیعت - استقلال تهران

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال:

دوشنبه ۱۷/۹/۱۴۰۴

رعد پدافند اصفهان - طبیعت

پترو نوین ماهشهر - مهگل البرز

پاس کردستان - پالایش نفت آبادان

پایش پارت شاهرود - شهرداری گرگان

نفت و گاز زاگرس جنوبی – کاله مازندران

استقلال تهران - گلنور اصفهان