

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بر اساس اعلام روابط‌عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، در این دیدار جذاب و پرتماشاچی، نماینده روستای احمدآباد مشیر با نمایش یک بازی هماهنگ و هجومی، توانست با نتیجه شگفت‌انگیز ۸ بر ۱ حریف جنوبی خود را پشت سر بگذارد و صعودی مقتدرانه را رقم بزند.

این موفقیت بزرگ، نقطه پایان ۶ سال تلاش منسجم، برنامه‌ریزی دقیق و پشتکار بازیکنان و کادر فنی این تیم روستایی است که توانستند با امکانات محدود، اما انگیزه فراوان، جایگاه خود را در سطح اول فوتبال ساحلی کشور تثبیت کنند.

صعود احمدآباد مشیر، تنها یک افتخار ورزشی برای استان یزد نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند ورزش روستایی و نقش مهم دهیاری‌ها در کشف و پرورش استعداد‌های محلی است. این دستاورد می‌تواند الگویی موفق برای توسعه ورزش در مناطق روستایی کشور باشد.