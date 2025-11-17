۲۰ نفر از دانش‌آموزان دختر منطقه کدکن تربت حیدریه به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور، اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه کدکن گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های تربیتی و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت، این دانش آموزان سفر خود را به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس آغاز کردند.

حجت ستاری پور افزود: این اردوی فرهنگی-تربیتی که با استقبال خوب دانش‌آموزان مواجه شده است، با برنامه‌ریزی اداره آموزش و پرورش منطقه کدکن و همکاری نهاد‌های مرتبط برگزار شد.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان دختر در قالب این اردو، از یادمان‌های شهدا و مناطق عملیاتی دفاع مقدس، بازدید و راویان رزمنده نیز خاطرات حماسی آن دوران را برای آنان روایت می‌کنند.

این مسئول افزود: این اعزام به صورت مرحله‌ای و با رعایت کامل موارد ایمنی و تربیتی در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، پس از بازگشت این گروه از دانش‌آموزان دختر، دانش‌آموزان پسر اعزام می‌شوند.

اردو‌های راهیان نور به عنوان یکی از موثرترین برنامه‌ها در شناسایی ظرفیت‌ها و افتخارات هشت سال دفاع مقدس، همه‌ساله با حضور پرشور دانش‌آموزان سراسر کشور برگزار می‌شود.