پخش زنده
امروز: -
۲۰ نفر از دانشآموزان دختر منطقه کدکن تربت حیدریه به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور، اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه کدکن گفت: در ادامه اجرای برنامههای تربیتی و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت، این دانش آموزان سفر خود را به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس آغاز کردند.
حجت ستاری پور افزود: این اردوی فرهنگی-تربیتی که با استقبال خوب دانشآموزان مواجه شده است، با برنامهریزی اداره آموزش و پرورش منطقه کدکن و همکاری نهادهای مرتبط برگزار شد.
وی ادامه داد: دانشآموزان دختر در قالب این اردو، از یادمانهای شهدا و مناطق عملیاتی دفاع مقدس، بازدید و راویان رزمنده نیز خاطرات حماسی آن دوران را برای آنان روایت میکنند.
این مسئول افزود: این اعزام به صورت مرحلهای و با رعایت کامل موارد ایمنی و تربیتی در حال انجام است و طبق برنامهریزی انجام شده، پس از بازگشت این گروه از دانشآموزان دختر، دانشآموزان پسر اعزام میشوند.
اردوهای راهیان نور به عنوان یکی از موثرترین برنامهها در شناسایی ظرفیتها و افتخارات هشت سال دفاع مقدس، همهساله با حضور پرشور دانشآموزان سراسر کشور برگزار میشود.