المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان؛ دختران ایران در تپانچه ۱۰ متر فینالیست شدند
۲ دختر تیرانداز کشورمان در بازیهای المپیک ناشنوایان - توکیو، به مرحله نهایی تپانچه ۱۰ متر راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای تیراندازی بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز دوشنبه (۲۶ آبان) مسابقات تپانچه ۱۰ متر زنان برگزار شد.
مبینا عاملی نژاد و مهلا سمیعی ۲ نماینده ایران در این بخش از مسابقات بودند که به رقابت با حریفانشان پرداختند.
در مرحله مقدماتی، عاملی نژاد امتیاز ۵۵۴.۱۱ را به ثبت رساند و سمیعی هم امتیاز ۵۵۶.۱۰ را ثبت کرد.
بدین ترتیب دو دختر تیرانداز راهی فینال رقابتهای تیراندازی در تپانچه ۱۰ متر شدند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.