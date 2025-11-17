۲ دختر تیرانداز کشورمان در بازی‌های المپیک ناشنوایان - توکیو، به مرحله نهایی تپانچه ۱۰ متر راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های تیراندازی بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز دوشنبه (۲۶ آبان) مسابقات تپانچه ۱۰ متر زنان برگزار شد.

مبینا عاملی نژاد و مهلا سمیعی ۲ نماینده ایران در این بخش از مسابقات بودند که به رقابت با حریفانشان پرداختند.

در مرحله مقدماتی، عاملی نژاد امتیاز ۵۵۴.۱۱ را به ثبت رساند و سمیعی هم امتیاز ۵۵۶.۱۰ را ثبت کرد.

بدین ترتیب دو دختر تیرانداز راهی فینال رقابت‌های تیراندازی در تپانچه ۱۰ متر شدند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.