خاطره‌ استقبال گرم مردم ولایتمدار از رهبر معظم انقلاب در چنین روزهایی، این سفر ماندگار را به سند افتخار برای استان مرکزی مبدل ساخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در سال ۱۳۷۹ رهبر معظم انقلاب وارد اراک شدند و آنچنان مورد استقبال گرم مردم ولایتمدار این استان قرار گرفتند که خاطره‌اش هرگز از اذهان مردم این دیار پاک نمی‌شود.

قدوم پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب، پاییز استان را به بهار دلنشین و فراموش‌نشدنی تبدیل کرد.

ایشان ۵ روز در استان بودند و علاوه بر مردم اراک با چند شهر دیگر استان هم دیدار داشتند و جد بزرگوارشان امامزاده سید احمد در هزاوه را هم زیارت کردند.

در راستای سفر رهبر معظم انقلاب به استان ۶۳۹ طرح مختلف اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی مصوب شد.

این روز به عنوان سند افتخار در تاریخ استان مرکزی به یادگار مانده است.