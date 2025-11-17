امیر سرتیپ حاج پولاد یوسفی یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس و از فرماندهان دلاور ارتش به یاران شهیدش پیوست.

پیکر مطهر مرحوم امیر سرتیپ حاج پولاد یوسفی از فرماندهان شجاع و دلاور ارتش و جانباز دوران دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین و نیروی‌های مسلح در گلشن زهرای شهرستان میاندوآب تشییع و در جوار همرزمان خود در قطعه اصحاب شهداء میاندوآب به خاک سپرده شد.