به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛امیر سرتیپ حاج پولاد یوسفی یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس و از فرماندهان دلاور ارتش به یاران شهیدش پیوست.
پیکر مطهر مرحوم امیر سرتیپ حاج پولاد یوسفی از فرماندهان شجاع و دلاور ارتش و جانباز دوران دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین و نیرویهای مسلح در گلشن زهرای شهرستان میاندوآب تشییع و در جوار همرزمان خود در قطعه اصحاب شهداء میاندوآب به خاک سپرده شد.