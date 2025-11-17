رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ورود این کمیسیون به حجم پرونده‌های قضایی مربوط به تخلفات معاملات خودرو از طی مراحل نهایی راه‌اندازی سامانه ثبت برخط معاملات خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نصرالله پژمان‌فر با اشاره به بررسی مشکلات و راهکار‌های کاهش حجم پرونده‌های قضایی در قوه قضاییه، گفت: یکی از مشکلات اصلی، حجم بالای پرونده‌ها است که باعث اطاله دادرسی، کاهش کیفیت رسیدگی و نارضایتی مردم می‌شود و برای مقابله با این مشکل، چند راهکار ارائه شده است که شامل افزایش تعداد قضات و همچنین بهره‌گیری از رسیدگی‌های خاصی است که توسط کمیسیون اصل نود انجام می‌شود.

یکی از موارد رسیدگی به دعاوی مربوط به معاملات خودرو است که در آن بیش از ۲۵۰ نوع شکایت وجود دارد و معیوب بودن خودرو، تصادف‌های ساختگی یا ممنوع‌المعاملگی متعاملین از جمله کلاهبرداری‌ها است.

وی افزود: در راستای کاهش این پرونده‌ها، پیشنهاد شده که سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راه‌اندازی شود. این سامانه در بستر سکوی‌های بخش خصوصی طراحی می‌شود و هدف آن کاهش بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی در حوزه نقل و انتقال خودرو است. فراجا در حال راه‌اندازی این سامانه است و کمیسیون اصل نود جلسات منظمی برای تسریع در این روند برگزار کرده است. همچنین، در جلسه‌ای در مرداد ماه، موضوع حساب امانی و ثبت برخط معاملات خودرو مورد پیگیری قرار گرفت که بانک مرکزی در این زمینه کمک کرده و مراحل نهایی راه‌اندازی آن در حال انجام است.

نماینده مشهد و کلات گفت: پس از راه‌اندازی این سامانه، مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری در معاملات خودرو شرکت و اطلاعات مورد نیاز را به صورت شفاف دریافت کنند. مجوز فعالیت این سکو‌ها باید از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی یا تایید اتاق اصناف ایران اخذ شود تا از صحت و قانونی بودن فعالیت آنها اطمینان حاصل شود. در واقع هدف نهایی این اقدامات کاهش پرونده‌های قضایی و بهبود فرآیند‌های مربوط به معاملات خودرو است که در آینده نزدیک محقق خواهد شد.