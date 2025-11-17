میزبانی تیم فوتسال پردیس قزوین از عرشیای شهر قدس
خبرهایی از پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده تهران تا معرفی برترین تیمهای لیگ تکواندوی نونهالان استان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید بابایی قروین برگزار خواهد شد.
نماینده استان با کسب ۱۴ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.
معرفی برترین تیمهای لیگ تکواندوی نونهالان استان
در این رقابتها آکادمی طاهرخانی بر سکوی قهرمانی ایستاد.
تیمهای باشگاهی کیان محمدیه و قهرمانان البرز هم دوم و سوم شدند.
در این مسابقات شش تیم با هم رقابت کردند.
پیروزی نماینده فوتبال استان مقابل شهر آرکا کرج
تیم کیان جوان قزوین در هفته نخست لیگ چهار فوتبال باشگاههای کشور مقابل آرکای کرج به برتری رسید.
در این بازی که در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار شد، نماینده استان با سه گل صاحب برتری شد.
نماینده استان در گروه دوم لیگ چهار فوتبال کشور قرار دارد.