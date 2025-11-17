پخش زنده
امروز: -
سه مسافرنما که با استفاده از سلاح سرد، اقدام به سرقت خودروی تاکسیهای اینترنتی در مشهد میکردند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو توسط مسافرنماهای تاکسیهای اینترنتی، پلیس وارد عمل شد و تحقیقات نشان داد این سارقان با درخواست خودروهای مدل بالا و انتقال آن به حاشیه شهر، با تهدید راننده با چاقو، خودرو را به سرقت میبردند.
سرهنگ نبی الله مرادی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت و مخفیگاه سه متهم به سرقت در کمترین زمان مشخص و با دستگیری آنان، دو دستگاه خودروی سواری مسروقه و مقادیر زیادی لوازم و قطعات خودرو از آنها کشف شد.
او اظهار کرد: متهمان در تحقیقات فنی تاکنون به ۹ فقره سرقت خودرو اعتراف کردهاند و در این ارتباط پنج مالخر که اقدام به خرید خودروی سرقتی کرده بودند، نیز دستگیر شدند.
مرادی ادامه داد: در پی دستگیری مالخران یک دستگاه خودروی سواری مسروقه و مقادیری لوازم و قطعات خودروهای سرقتی کشف شد و تحقیقات کارآگاهان برای رمزگشایی دیگر ابعاد این پرونده ادامه دارد.