سه مسافرنما که با استفاده از سلاح سرد، اقدام به سرقت خودروی تاکسی‌های اینترنتی در مشهد می‌کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو توسط مسافرنما‌های تاکسی‌های اینترنتی، پلیس وارد عمل شد و تحقیقات نشان داد این سارقان با درخواست خودرو‌های مدل بالا و انتقال آن به حاشیه شهر، با تهدید راننده با چاقو، خودرو را به سرقت می‌بردند.

سرهنگ نبی الله مرادی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت و مخفیگاه سه متهم به سرقت در کمترین زمان مشخص و با دستگیری آنان، دو دستگاه خودروی سواری مسروقه و مقادیر زیادی لوازم و قطعات خودرو از آنها کشف شد.

او اظهار کرد: متهمان در تحقیقات فنی تاکنون به ۹ فقره سرقت خودرو اعتراف کرده‌اند و در این ارتباط پنج مالخر که اقدام به خرید خودروی سرقتی کرده بودند، نیز دستگیر شدند.

مرادی ادامه داد: در پی دستگیری مالخران یک دستگاه خودروی سواری مسروقه و مقادیری لوازم و قطعات خودرو‌های سرقتی کشف شد و تحقیقات کارآگاهان برای رمزگشایی دیگر ابعاد این پرونده ادامه دارد.