امیرحسین همتی، قهرمان خوش‌تکنیک ووشوی استان مرکزی، موفق شد مدال طلای مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همتی، نماینده شایسته وزن ۶۰- کیلوگرم تیم ملی ووشوی کشورمان، پس از پیروزی درخشان در مرحله نیمه‌نهایی برابر حریف قدرتمند قرقیزستان و صعود به دیدار نهایی، در فینال نیز با برتری قاطع مقابل ووشوکار عنوان‌دار مصر، نشان طلای این رقابت‌ها را بر گردن آویخت.

مین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۴ به میزبانی عربستان سعودی در شهر ریاض در حال برگزاریست.