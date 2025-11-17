بازگشت به وضع سابق ۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز درقزوین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: با جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی و اعاده به وضع سابق، ۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به وضع سابق بازگشت.