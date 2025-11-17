بازگشت به وضع سابق ۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز درقزوین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: با جمعآوری نخالههای ساختمانی و اعاده به وضع سابق، ۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به وضع سابق بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ محسن خیر خواه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: با جمعآوری نخالههای ساختمانی و اعاده به وضع سابق، بیش از سه هزار مترمربع از اراضی کشاورزی محور جاده بوئینزهرا در بخش مرکزی شهرستان قزوین آزادسازی شد.
وی افزود: این اقدام در راستای مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز و صیانت از اراضی زراعی صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: این عملیات در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام شد.
خیر خواه افزود: جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با جدیت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد کرده و حفاظت از اراضی کشاورزی از اولویتهای اصلی این مدیریت است.