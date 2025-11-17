به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت دفاع افغانستان امروز در خبرنامه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های ارتش در عملیاتی در شهرستان «خاک جبار» استان کابل یک انبار راکت‌های نوع «بی‌ام ۲۱» را کشف و ضبط کردند، همچنین از این انبار ۱۸ فروند راکت و ۲۱ عدد سر گلوله آن کشف شده است.

از بازداشت فرد یا گروهی در این زمینه و اینکه مهمات کشف شده به چه کسانی تعلق داشته، گزارشی منتشر نشده است.

نیرو‌های افغانستان برای کشف و ضبط سلاح و مهمات که به صورت خودسرانه و غیرقانونی در نزد افراد غیر مسئول است با جدیت عمل می‌کنند.