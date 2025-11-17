مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد که وضعیت فعلی سایت‌های دفن پسماند شهری و روستایی در استان رضایت‌بخش نیست و بخش قابل توجهی از زباله‌ها بدون رعایت اصول فنی و مهندسی دفع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،حجت جباری با اشاره به پیامد‌های این وضعیت توضیح داد: بی‌توجهی به استاندارد‌های مهندسی در محل‌های دفن زباله موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی، انتشار بوی نامطبوع، پراکندگی زباله‌ها در اطراف سایت‌ها و تخریب محیط‌زیست می‌شود.

او تأکید کرد که مدیریت جمع‌آوری و دفن پسماند، وظیفه شهرداری‌هاست و بسیاری از شهر‌های استان با مشکلات جدی در این زمینه روبه‌رو هستند.

مدیرکل محیط زیست استان همچنین نبود سیستم‌های مناسب تصفیه فاضلاب را از دیگر چالش‌های زیست‌محیطی برشمرد و گفت: در حالی که شهر‌هایی مانند ارومیه، خوی، میاندوآب، سلماس، مهاباد، نقده، سردشت، پیرانشهر و چایپاره دارای تصفیه‌خانه فعال هستند، در برخی دیگر از شهر‌ها همچنان دفع سنتی فاضلاب از طریق چاه جذبی انجام می‌شود که مورد تأیید سازمان محیط‌زیست نیست.

جباری با اشاره به مشکلات فاضلاب صنعتی نیز گفت: خروج فاضلاب تصفیه‌نشده از برخی شهرک‌های صنعتی، از معضلات مهم زیست‌محیطی استان است و در نبود تصفیه‌خانه، آلودگی آب و خاک اطراف را به دنبال دارد. او تأکید کرد شرکت شهرک‌های صنعتی باید احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌ها را با جدیت پیگیری کند تا پساب خروجی مطابق استاندارد‌های محیط‌زیستی باشد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین زیست‌محیطی در فعالیت واحد‌های صنعتی و خدماتی افزود: صدور مجوز برای این واحد‌ها تنها در صورت رعایت کامل ضوابط و پس از بررسی‌های تخصصی امکان‌پذیر خواهد بود.