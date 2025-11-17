به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران از خلع ید بیش از دوهزار هکتار از اراضی ملی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

عباس پوریانی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی مازندران، بر لزوم حفظ حقوق بیت المال و انفال در استان تاکید کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون با همراهی و همکاری اداره کل منابع طبیعی استان، ۲۲۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان از ید متصرفین خارج و نسبت خلع ید این زمین‌ها اقدام شد.

رئیس کل دادگستری مازندران از اقدامات مطلوب منابع طبیعی استان در راستای مقابله با قاچاق چوب‌های جنگلی با وجود کمبود منابع و امکانات تقدیر و تصریح کرد: معضل قطع درختان جنگلی از موضوعات مهم مبتلابه استان مازندران بوده و با توجه به اهمیت موضوع، متولیان منابع طبیعی در مرکز و غرب استان به مساله ورود جدی داشته و در این راستا با متخلفین برخورد قاطع و قانونی صورت گرفته است.

پوریانی با اشاره به اینکه جنگل متعلق به همه است و منافع آن به کل مردم باز می‌گردد، ادامه داد: نباید اجازه دهیم عده‌ای سودجو با قطع درختان جنگلی به منابع طبیعی و جنگل‌های استان به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای مردم کشور، آسیب وارد کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه در راستای صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی مسئول هستند، افزود: در این مسیر نقش مردم نیز بسیار مهم، تاثیرگذار و تعیین کننده است.

پوریانی با هشدار به افرادی که نسبت به قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب اقدام می‌کنند، تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضایی استان، هم در بحث اصل مجازات و هم در راستای مجازات‌های تکمیلی با متخلفین، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.