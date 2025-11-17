به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مردم شهیدپرور استان در آیین استقبال از شهدا بعد از فرودگاه در معراج شهدا با ارمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.

آیین رسمی تشییع پیکر شهدا در روز سوم آذر ماه مصادف با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در شهرکرد همزمان با سراسر کشور انجام و پس از آن پیکر سه شهید گمنام برای خاکسپاری و تشییع به سورک، تشنیز و هرچگان منتقل می‌شود و سه پیکر دیگر پس از برگزاری آیین‌های استان، برای انجام تشریفات نهایی و انتقال به معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شوند.