پیکر مطهر ۶ شهید گمنام وارد فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند شد تا در ایام سوگواری فاطمیه، خراسان جنوبی معطر به عطر و شمیم لاله‌های فاطمی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ،مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: پیکر‌های مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس صبح امروز (۲۶ آبان) با حضور مسئولان وارد فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند شد و قرار است طی چند روز آینده در شهر‌های مختلف استان خراسان جنوبی تشییع و خاکسپاری شوند.

سرهنگ فلاحی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، از فردا ۲۷ آبان، آیین‌های تشییع این شهدا در شهر‌های مختلف خراسان جنوبی آغاز خواهد شد افزود: این شهدا در ۳ محور شامل قاین تا نهبندان سپس مرکز استان، محور دوم سرایان، فردوس، بشرویه، عشق آباد، طبس و خوسف و محور سوم در مرکز استان تشییع خواهند شد.

وی گفت: در روز شهادت حضرت زهرا (س) ۲ پیکر از این شهدای گمنام در بیرجند خاکسپاری می‌شود و ۴ پیکر به تهران بر می‌گردد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان افزود: این شهدا در عملیات‌های کربلای ۵ در سال ۱۳۶۵ و عملیات خیبر در سال ۱۳۶۲ به شهادت رسیده‌اند.