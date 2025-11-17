دو دانش آموز با نیاز‌های ویژه در خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه‌های اول و دوم در مسابقات کشوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: در مسابقات کشوری هنر‌های دستی، تجسمی، ادبی، فرهنگی و هنری دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۴ـ۱۴۰۳ دو دانش آموز از خراسان جنوبی موفق شدند رتبه اول و دوم کشوری را از آن خود کنند.

ماندگار افزود: فاطمه رضایی از آموزشگاه حرفه‌ای فردین فرزین بیرجند رتبه اول در رشته دوخت البسه و گرایش دوخت روتختی-رومیزی و امیرمحمد شکیبیان از آموزشگاه حرفه‌ای توانا در فردوس، رتبه دوم در رشته صنایع چرم و گرایش کیف را از آن خود کردند.

این جشنواره ملی، نمادی از شکوفایی استعداد‌های درخشان و تجلی اراده و توانمندی‌های بی‌بدیل دانش‌آموزان استثنایی است که با هنر و خلاقیت خود، پیام امید، تلاش و بالندگی را به جامعه منتقل می‌کند.