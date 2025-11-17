معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در گفت‌و‌گو‌های سیاسی با مقامات پاکستانی به اسلام آباد سفر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «مجید تخت‌روانچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه بامداد امروز (دوشنبه) وارد اسلام‌آباد شد تا در سیزدهمین دور رایزنی‌های سیاسی ایران و پاکستان شرکت کند، وی در این سفر ریاست هیئت ایرانی را در گفت‌و‌گو‌های مشورتی با مقامات پاکستانی برعهده دارد.

هدف این سفر تقویت گفت‌و‌گو‌های سیاسی، هماهنگی در موضوعات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های دوجانبه میان تهران و اسلام‌آباد اعلام شده است.

در این دور از گفت‌و‌گو‌ها آمنه بلوچ قائم مقام وزارت امور خارجه پاکستان هدایت هیئت پاکستانی را بر عهده خواهد داشت.

طبق برنامه اعلام شده، تخت‌روانچی در نخستین بخش از سفر خود با «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار خواهد کرد.

این نشست مقدمه‌ای برای آغاز گفت‌و‌گو‌های اصلی در چارچوب کمیسیون مشورتی سیاسی دو کشور است.