پس از مدت‌ها انتظار سخاوت از آسمان، شهرستان تکاب به مدد الهی اولین برف پاییزی را به خود دید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛بارش برف روستا‌ها و ارتفاعات شهرستان تکاب را سفید پوش کرده و خوشحالی مردم را در پی داشت.

نزول رحمت الهی علاوه بر خوشحالی مردم به لحاظ حجم بیشتر برف در مایین بلاغ تکاب موجب شد تا روستاییان ساکن در مایین بلاغ دست به پارو شده و معابر روستای خود را برف روبی کنند.

خوشبختانه برف خوبی در تکاب به زمین نشست و مسیر‌های تکاب به شاهیندژ و تکاب به تخت سلیمان و تکاب به زنجان و همچنین تکاب به ایران خواه علیرغم بارش و کولاک همچنان باز است و به لحاظ لغزنده بودن گردنه ایرانخواه از رانندگان خواسته شده با احتیاط رانندگی کنند.