بارش نخستین باران پاییزی بعد از روزها انتظار موجب خوشحالی مردم استان اردبیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با آغاز بارشهای پاییزی مردم استان اردبیل به ویژه کشاورزان خوشحال شده و امیدوارند که در آخرین ماه پاییز و زمستان روزهای پربارشی را تجربه کرده و شرایط جوی به نفع بارشهای بالاتر از نرمال ارتقا یابد.
در حال حاضر اکثر سدها و منابع آبی استان اردبیل به رغم ذخیرهگاههای منابع آبی در گذشته، رو به خشکی گذاشته و استان اردبیل که در سرما، یخبندان و هوای سرد و بارشی زبانزد عام و خاص در کشور بود، از خشکسالی به شدت رنج میبرد.