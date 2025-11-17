به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با آغاز بارش‌های پاییزی مردم استان اردبیل به ویژه کشاورزان خوشحال شده و امیدوارند که در آخرین ماه پاییز و زمستان روز‌های پربارشی را تجربه کرده و شرایط جوی به نفع بارش‌های بالاتر از نرمال ارتقا یابد.

در حال حاضر اکثر سد‌ها و منابع آبی استان اردبیل به رغم ذخیره‌گاه‌های منابع آبی در گذشته، رو به خشکی گذاشته و استان اردبیل که در سرما، یخبندان و هوای سرد و بارشی زبانزد عام و خاص در کشور بود، از خشکسالی به شدت رنج می‌برد.