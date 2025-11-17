مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان وضعیت آلودگی هوا در ۷ شهر استان را قرمز و ناسالم برای همه و ۷ شهر دیگر را نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ امروز دوشنبه ۲۶ آبان، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ۱۵۳، پادادشهر اهواز ۱۶۱، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۱، ایستگاه ملاثانی ۱۵۲، کارون ۱۶۰، ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۸۸، ایستگاه آبادان ۱۵۶، خرمشهر ۱۵۹، ماهشهر ۱۵۴، آغاجاری ۱۵۶ و ایستگاه شماره ۲ بهبهان ۱۶۸ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: همچنین هوای اندیمشک، دزفول، شوشتر، لالی، سوسنگرد، شادگان و هفتکل در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

عسکری ادامه داد: بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای دزپارت، هویزه و اندیکا در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. براساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.